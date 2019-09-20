В Днепре пикетировали «ПриватБанк» (Видео)

Сегодня, 20 сентября, под главным офисом «ПриватБанка» в Днепре митинговали работники Никопольского завода ферросплавов. Заявляют, что банк задолжал предприятию деньги. В самом «ПриватБанке» акцию назвали давлением со стороны бывших акционеров.

Митингующие говорят, что их привезли с рабочих мест автобусами – требовать заработанное. На заводе им пояснили, что «ПриватБанк» задолжал предприятию большую сумму – речь идет о 22 млн грн. Хотя работники признаются – зарплату получают регулярно. «Но в связи с нынешним долгом, который "ПриватБанк" не выплачивает, возможны задержки наших заработных плат, возможно, не будет их повышения», – комментирует сотрудник завода Артем Скрипник.

Юрист Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) отмечает, что в конце лета завод составил мировое соглашение и рассчитался с НБУ по кредиту рефинансирования от 2008 года. «Некоторые предприятия, в том числе и мы, заложили имущество в виде гарантий. В 2016 году "ПриватБанк" не вернул кредит в срок, и Нацбанк обратился к нам с иском, чтобы мы по первому договору выплатили 22 млн грн, которые сейчас нам в виде регресса должен отдать "ПриватБанк"», – говорит директор с юридических вопросов НЗФ.

В «ПриватБанке» признают, что брали кредит в НБУ, чтобы сохранить платежеспособность. Это было 10 лет назад, когда у финучреждения и завода был единый собственник, он и стал гарантом соглашения через свое предприятие. «Банк не должен заводу. У банка нет договорных отношений с НЗФ. В 2008 года на тот момент собственник "ПриватБанка" получил стабилизационный кредит НБУ под личные поручительства. В итоге собственником было принято решение о подписании мирового соглашения и разблокировании залога, который был оформлен в рамках взаимоотношений НЗФ и самого банка. "ПриватБанк" в этой договоренности не принимал участия, и не является стороной этого договора», – поясняет советник «ПриватБанка» Олег Серга.

В то же время митингующие получили у горсовета разрешение на недельный пикет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»