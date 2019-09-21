«Формула Штайнмайера»: Порошенко впервые рассказал, как обсуждал ее с Путиным

Россия настаивает на том варианте «формулы Штайнмайера», которую для президента РФ Владимира Путина для переговоров в Нормандском формате написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а не нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который несколько лет назад возглавлял МИД ФРГ и участвовал в переговорах по Донбассу. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Никакого "соглашения Штайнмайера" не существует в природе. Нет "соглашения Штайнмайера". Никакой "формулы Штайнмайера", якобы с кем-то согласованной, не существует», – сказал он.

«Были предложения министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которые заключались в следующем: после того, как будет сформирован компонент по безопасности, после того, как будет проведена безупречная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает эти выборы таковыми, что соответствуют критериям ОБСЕ и будут свободными и демократичными, соответствовать свободному волеизъявлению граждан, Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления заработал не через две недели после выборов, пока избирательные комиссии будут подсчитывать результаты выборов, а в день выборов, тогда, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободные», – пояснил Порошенко.

По его словам, разговоров о том, что реализуется политическая часть Минских соглашений без компонента безопасности на Донбассе, не было. «Это все выдумки господина Путина. Когда кто-то говорит, что мы сейчас будем обсуждать "формулу Штайнмайера", я хочу рассказать. Я это впервые рассказываю: о последней встрече в Берлине с Путиным, Меркель, французским президентом и вашим покорным слугой», – отметил Порошенко.

«Когда Путин сказал: "У нас есть "формула Штайнмайера", написанная Лавровым", – я сказал: "Извините, есть письма двух министров иностранных дел Франции и Германии, господина Штайнмайера, где они излагают, что такое "формула Штайнмайера". Пожалуйста, посмотрите". Путин берет эту формулу, читает и говорит: "Нет, это совсем не то. У нас напишет Лавров "формулу Штайнмайера". Я сказал: "Извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер, и вы можете его спросить, господин Путин". "Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали. Мы будем базироваться на наших предложениях". Это стиль ведения переговоров Россией», – рассказал пятый президент Украины.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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