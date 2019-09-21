Ситуация в пунктах пропуска утром 21 сентября

Сегодня утром, 21 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 47,8 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 11145 человек и 1285 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10345 человек и 1725 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9470 человек и 1630 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4385 человек и 990 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12475 человек.

Сегодня утром на КПВВ проезда ожидали 295 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/70;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

КПВВ «Майорское»:

Анастасия: «6:10. 54 машины на Украину на ДНР. 7:47. Пропускают машин по 10 раз в час на ДНР».

КПВВ «Марьинка»:

Егор: «6:21. "Каргил", 6:20: основная на спуске с моста, льготы около 60 машин. Перед самим БП три ряда авто, левая обочина ёлочкой еще машин 20 – блатные»;

Валерика: «9:15. Курахово льгота была 7 авто, общая машин 30. Это в Донецк».

КПВВ «Новотроицкое»:

Лена: «5:11. Еленовка на Мариуполь 20 машин»;

«Den Chip»: «5:25. Еленовка, основная примерно 80, льгота примерно 20, перевозы уже на таможне. 8:45. На Еленовке примерно 60 машин, льготы до 10. Движение раз в 15 минут машин по 5-8».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.