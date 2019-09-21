На Луганщине встретили освобожденного украинского моряка (Фото)

В Сватово (Луганская обл.) в пятницу, 20 сентября, вернулся матрос рейдового буксира «Яны Капу» Евгений Семидоцкий, который более 9 месяцев находился в плену РФ. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
На железнодорожном вокзале его встретили родственники, друзья, жители Сватово и председатель Луганской ОГА Виталий Комарницкий.
«Возвращение наших моряков – значимое событие для страны. Человеческая жизнь – самая главная ценность. На этом настаивает президент Владимир Зеленский. Сегодня праздник и у сватовчан – Евгений Семидоцкий приехал в родной город. Спасибо за то, что он преодолел тяжелое испытание пленом», – заявил Комарницкий.
После многочисленных объятий и подарков поделился впечатлениями и Евгений Семидоцкий: «Рад вернуться на Луганщину – в родное Сватово. Здесь просто замечательно! Хочу поблагодарить земляков – их поддержка ощущалась постоянно».
Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, среди них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Украина уже передала РФ новый список украинцев для очередного этапа взаимного освобождения.
Читайте также:
- Настоящий патриот: Моряк-военнопленный стал человеком года в родном городе на Луганщине
- Лутковская рассказала о прогрессе в гуманитарной подгруппе ТКГ
- Украинская делегация в ТКГ отстаивает интересы Украины в переговорах по Донбассу, – Лутковская
- Кучма обсудил с Фришем освобождение удерживаемых
- Переговоры требуют тишины: Лутковская об обмене пленными с «Л-ДНР»
- Формула «всех на всех» не работает: Пристайко об обмене пленными
- В Кремле прокомментировали новый этап обмена удерживаемыми лицами с Украиной
- Всех на всех: Пристайко заявил о скором обмене
- Новый этап: Киев передал Москве списки украинцев для взаимного обмена
- В правовую культуру нужно ввести термин «взаимное освобождение», – Лутковская
- Операция «Кораблик»: Луганщина присоединилась к акции в поддержку украинских моряков (Фото)
Комментарии