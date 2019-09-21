На Луганщине встретили освобожденного украинского моряка (Фото)

В Сватово (Луганская обл.) в пятницу, 20 сентября, вернулся матрос рейдового буксира «Яны Капу» Евгений Семидоцкий, который более 9 месяцев находился в плену РФ. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

На железнодорожном вокзале его встретили родственники, друзья, жители Сватово и председатель Луганской ОГА Виталий Комарницкий.

«Возвращение наших моряков – значимое событие для страны. Человеческая жизнь – самая главная ценность. На этом настаивает президент Владимир Зеленский. Сегодня праздник и у сватовчан – Евгений Семидоцкий приехал в родной город. Спасибо за то, что он преодолел тяжелое испытание пленом», – заявил Комарницкий.

После многочисленных объятий и подарков поделился впечатлениями и Евгений Семидоцкий: «Рад вернуться на Луганщину – в родное Сватово. Здесь просто замечательно! Хочу поблагодарить земляков – их поддержка ощущалась постоянно».

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, среди них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Украина уже передала РФ новый список украинцев для очередного этапа взаимного освобождения.

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