Зеленский провел переговоры с миссией МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 сентября, провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что во время встречи обсуждалась программа поддержки МВФ «амбициозной повестки дня реформ в Украине», которая направлена на поддержку макроэкономической стабильности и рост экономики.

«Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннем расследовании злоупотреблений в банковском секторе», – заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией. Кроме того, стороны переговоров затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуацию с «Приватбанком».

«Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров. Во встрече также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова», – сообщили в Офисе президента.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

Читайте также: