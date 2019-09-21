ОБСЕ продолжают ограничивать в мониторинге ситуации по Донбассу по обе стороны линии разграничения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 20 сентября.

«Наблюдатели сталкивались с ограничениями свободы передвижения 61 раз в неподконтрольных правительству районах, преимущественно на юге Донецкой области, и 10 раз в подконтрольных правительству районах», – говорится в сообщении.

По данным СММ ОБСЕ, с 26 августа по 15 сентября на Донбассе были десятки раз обстреляны беспилотники международных наблюдателей, которые также подвергались опасности обстрелов.

«В 4 случаях по беспилотным летательным аппаратам СММ открывали огонь из стрелкового оружия, а в 55 случаях БПЛА подвергались воздействию помех сигналу, по оценке, в результате глушения. В двух случаях безопасность наблюдателей оказывалась под угрозой, а именно 4 сентября вблизи Пикуз, когда пули пролетели над членами патруля Миссии и попали в землю недалеко от них, а также на следующий день возле Ясиноватой, когда над автомобилями СММ произошел взрыв в воздухе», – сообщили в СММ ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, несмотря на объявленное 21 июля перемирие, в зоне боевых действий на Донбассе с 26 августа по 15 сентября СММ ОБСЕ зафиксировала более 11,5 тыс. нарушений режима прекращения огня. По данным международных наблюдателей, с начала 2019 года в результате обстрелов на Донбассе погибли 16 мирных жителей, 95 – были ранены.

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