Сводка из зоны ООС за 20 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), в том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки и Красногоровки – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

4 раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского – из гранатометов различных систем;

вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Станицы Луганской – из стрелкового оружия;

вблизи Майорска – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новозвановки – из миномета калибра 82 мм.

«За минувшие сутки трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один – боевую травму», – сообщают в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Водяного – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявили, что сегодня утром и ночью под обстрел попал поселок Ленинское, по которому было выпущено 25 мин калибром 120 мм. О повреждениях и пострадавших пока не сообщается. В «МЧС ДНР» утверждают, что 20 сентября в Кировском районе Донецка в результате попадания снаряда в десятиэтажке на ул. Абакумова повреждены две квартиры.

В «ЛНР» утверждают, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по следующим направлениям: 20:50 Кондрашевская Новая – Красный Яр: крупнокалиберный пулемет; 23:05 Новозвановка – Калиново: миномет 82 мм (4 мины)».