Украина обязана платить пенсии всем жителям Донбасса, – Лутковская

Украина согласно своему законодательству обязана платить пенсии всем гражданам, в том числе живущим на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская, комментируя реакцию на инициативы о снятии блокады Донбасса, озвученные после первой встречи нового состава ТКГ.

«Мы договорились на экономической подгруппе о том, чтобы граждане Украины не выезжали постоянно на подконтрольную Украине территорию для того, чтобы получить пенсию, а упростить им жизнь, дать им то, что мы и так должны были им дать. Создать механизм и дать возможность двум бронированным бусам Ощадбанка приехать на оккупированную территорию для того, чтобы выплатить пенсию, и таким образом удовлетворить потребности украинских граждан на временно оккупированных территориях, таким образом уменьшить количество очередей на КПВВ… Сразу сказали что? "Вы будете заниматься финансированием терроризма". Даже бывший генеральный прокурор заявил, что он лично вносит в ЕРДР уголовное дело относительно тех, кто собирается финансировать терроризм», – говорит Лутковская.

«Какое же это финансирование терроризма, извините. Это выполнение украинского законодательства», – подчеркнула она.

По ее словам, развозить пенсии на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса не предполагалось.

«Пенсионеры, особенно те, которые уже 5 лет прожили на оккупированной территории, которые были вынуждены раз в месяц постоянно выезжать, простаивать очереди по жаре и на морозе, с угрозой жизни проезжать на подконтрольную территорию, чтоб получить свою пенсию, мы же понимаем, что они – не боевики, они не держали оружие в руках. Но они эту пенсию должны были получать в соответствии с украинским законодательством», – отмечает Лутковская.

«У нас и сегодня в законодательстве оснований не платить пенсии на территории Донбасса нет. Это их пенсия, и эти бусы должны были просто стать в определенном месте, а пенсионеры, вместо того, чтобы ехать через разрушенный мост в Станице Луганской, через очереди в Майорске или в Марьинке на КПВВ, чтобы они имели возможность подойти к этому бусу и получить свою пенсию, которую они и так сейчас получают, но с угрозой для жизни», – пояснила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Как сообщалось ранее, фракция «Слуга народа» разрабатывает «дорожную карту», чтобы упростить жизнь жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, в частности начать выплачивать людям пенсии и облегчить пересечение линии разграничения. В ООН положительно оценивают подобные намерения, но настаивают на их практической применении.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украинского института по правам человека»

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