Обсудят урегулирование на Донбассе: Названа дата встречи Зеленского с Трампом

Президент США Дональд Трамп впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 сентября в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США, передает «Радио Свобода».

Ожидается, что двое политиков обсудят в частности процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в области энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытками Китая «завладеть интеллектуальной собственностью Украины», отметили в Белом Доме без уточнения деталей.

В Белом доме также анонсировали, что Трамп «призовет все стороны выполнять» свои обязательства по Минским соглашениями.

Издание «Зеркало Недели» со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщил, что запланированная продолжительность встречи – 45 минут. «Однако встреча может продолжаться и дольше», – отметил собеседник издания. По его словам, среди вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский лидеры – ситуация на Донбассе и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября с рабочим визитом посетит США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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