В Москве на спектакле о войне на Донбассе бросили в зал «стаканчик с фекалиями»

В Москве активисты SERB попытались сорвать спектакль «Война близко» в Театре.doc. Об этом сообщила сотрудница театра Ирина Векшина российскому изданию «Новая газета».

По ее словам, перед началом спектакля в театр пришли активисты SERB, но представители движения «Солидарность» не пустили их в зрительный зал. Во время третьей части постановки, посвященной делу украинского режиссера Олега Сенцова, провокаторы подошли к пожарному выходу и оттуда бросили в зал «стаканчик» с неизвестным веществом, «предположительно с фекалиями», отмечает Векшина.

Часть зрителей, у которых возникли проблемы с дыханием, покинули зал. Актеры и другие посетители постановки остались, спектакль сотрудники театра прерывать не стали.

Cрежиссированная Еленой Греминой постановка «Война близка» состоит из трех частей. В первой актеры читают дневник жителя Луганска о войне на Донбассе. Во второй части звучит монолог английского драматурга Марка Равенхилла о манипуляции и «промывании мозгов». В завершении спектакля зрителям представлен документальный проект по материалам дела Олега Сенцова.

После постановки в театре состоится телемост с Сенцовым и Александром Кольченко, которых ранее передали Киеву в рамках обмена заключенными с Россией.

Напомним, в субботу, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.