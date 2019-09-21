В Северодонецке пьяный водитель ночью врезался в дерево и сбежал с места ДТП (Фото)

В Северодонецке (Луганская обл.) нетрезвый водитель превысил скорость, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, столкнулся с деревом. После чего водитель с места аварии уехал, сообщают сегодня, 21 сентября, в Патрульной полиции Луганской области.

ДТП произошло около четырех часов утра. Водитель Daewoo Lanos, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и выехал за пределы проезжей части, столкнулся с деревом и уехал с места аварии.

Уже через некоторое время патрульные обнаружили автомобиль с повреждениями, характерными для ДТП. Водитель автомобиля имел явные признаки алкогольного опьянения, которое в медицинском учреждении подтвердил врач. Мужчина подтвердил, что за рулем автомобиля в момент аварии находился именно он.

Относительно 34-летнего водителя патрульные составили три протокола по ч.1 ст. 130 КУоАП (управление в нетрезвом), по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП) и протокол по ст.122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

В Патрульной службе также сообщили, что только за минувшую ночь обнаружили четырех водителей, севших за руль в состоянии опьянения. По одному нарушителю в Северодонецке и Рубежном, и сразу двух – в Лисичанске.