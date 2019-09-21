Ситуация в пунктах пропуска днем 21 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 21 сентября ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Анастасия: «13:14. На въезд в ДНР около 40 машин на таможне ДНР»;

Ольга: «13:44. Машин ниже старого КПП [ДНР]».

КПВВ «Марьинка»:

Олег: «11:11. Сегодня в 06:45 подъехал на Марьинку, в 9:00 выехал с блокпоста, в 10:30 уже прошел Каргил»;

«16760»: «11:27. [Очередь на Каргиле в Украину]. До начала спуска с моста, льготную не вижу, стоим на въезд Донецк»;

«Dypman»: «13:21. [На Марьинке в сторону Донецка]. Все очень грустно ;) машин много. Пускают по 3 машины в 20 минут в лучшем случае [на ДНР посту]. Машин 50 плюс 10 льготка»;

Алина: «13:57. На Донецк из Украины нет машин»;

«Orion»: «14:04. На Марьинке в Донецк до пяти машин»;

Виталик: «14:33. Каргил на Донецк 50-60 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Борис: «11:56. [На Еленовке в сторону Донецка]. В 11:30 подъехал сразу к полиции, по состоянию на 11:56 стою перед новым терминалом 20-й»;

Алекс: «12:59. Новотроицкое в сторону Донецка очередь до торгашей – 30-35 машин. 13:49. Еленовка въезд от сигаретного ларька»;

Геннадий: «14:21. Еленовка в Украину очереди нет».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.

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