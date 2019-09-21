Полицейские провели отработку в Новоайдарском районе (Фото)

Сотрудники полиции, входящие в состав ООС, провели оперативно-профилактическую отработку населенных пунктов Новоайдарского района (Луганская обл.), которые граничат с неподконтрольной украинской власти территорией Луганщины. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс0служба ГУ НП в Луганской области.

Главной целью комплексного мероприятия была профилактика правонарушений, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, усиление безопасности граждан, предотвращения незаконного оборота оружия и наркотических веществ и проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовных производств, по которым проводится следствие.

Все время проведения отработки работал оперативный штаб, который руководил силами и средствами, которые были задействованы в мероприятиях, анализировал и обобщал их результаты.

Правоохранители проверяли транспортные средства, которые заезжают или выезжают из данных населенных пунктов, владельцы оружия, ранее судимые лица и граждане, находящиеся под административным надзором. Согласно разрешению суда, проводились обыски по уголовным производством.

В результате проведенных мероприятий были обнаружены и задокументированы факты незаконного оборота наркотиков, обнаружено и изъято оружие, а по фактам выявленных административных правонарушений были составлены соответствующие материалы.