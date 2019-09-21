Эксперт рассказала о ситуации с разрушенным жильем на Донбассе

На Донбассе по обе стороны линии разграничения с начала вооруженного конфликта на Донбассе были разрушены или повреждены обстрелами более 50 тыс. домов. Об этом рассказала эксперт ОО «Донбасс SOS» Наталья Мельник.

По ее словам, такие данные в своем отчете приводит Мониторинговая миссия ООН на февраль 2019 года. Они совпадают с теми данными, которые поступают к правозащитникам от государственных властей Донетчины и Луганщины, непосредственно от пострадавших собственников и из открытых источников на неподконтрольной украинским властям территории.

«На подконтрольной Украине территории, по данным Донецкой и Луганской областных администраций, которые они нам предоставили, в общем около 20 тыс. 300 поврежденных и разрушенных домов, по состоянию на февраль 2019 года. Это дома всех форм собственности. В одном доме может пострадать много или несколько квартир», – говорит Мельник.

Она отметила, что эти данные неокончательные, поскольку есть ряд населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения, где из-за опасности обстрелов не могут обследовать и оценить повреждения домов и инфраструктуры. В частности, это Пески, Широкино, Опытное, а также отдельные улицы и районы в некоторых населенных пунктах, таких как Зайцево, Верхнеторецкое, Марьинка, Красногоровка.

«Мы понимаем, что поврежденных домов больше. Конфликт продолжается, обстрелы также, мы о них читаем каждый день. Но по состоянию на февраль, из тех 20 тыс. домов было уже восстановлено около 12 тыс. домов мирных граждан», – рассказывает эксперт.

«Представители незаконных "органов" "Л-ДНР" также дают свою информацию о количестве поврежденного и разрушенного жилья на тех территориях, которые не контролируются правительством Украины. Эти сообщения есть в открытом доступе, согласно этой информации, на той территории сейчас насчитывается около 33 тыс. поврежденных или разрушенных домов. Но нужно сказать, что эти цифры не подтверждены ни одной официальной инстанцией. Там основной объем восстановительных работ выполняется за счет помощи из РФ, также там оказывают помощь международные организации», – сообщила представитель «Донбасс SOS».

Она добавила, что на подконтрольной украинским властям территории жилье восстанавливают преимущественно с помощью международных организаций и в некоторых населенных пунктах за счет средств областного бюджета, а также люди восстанавливают свое жилье самостоятельно.

Напомним, в Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного войной объекта. В Донецкой области в результате боевых действий было разрушено более 13 тыс. частных домов и квартир, владельцы которых претендуют на компенсацию от государства.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Предельный размер выплаты составит 300 тыс. грн. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору. По мнению правозащитников, в порядке денежного возмещения, установленного правительством, есть недостатки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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