Губернатор Донетчины сообщил, сколько денег получат роженицы вместо «пакета малыша»

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подтвердил, что Донецкая область – единственная из всех регионов Украины, где не выдавали «беби-боксы». Теперь в качестве эксперимента в данном регионе вместо «пакетов малыша» предусмотрены денежные компенсации для рожениц. Об этом Кириленко сообщил на своей странице в Facebook.

«Наконец решили вопрос беби-боксов! Роженицы смогут получить денежную компенсацию, вместо "пакета малыша"... Этот эксперимент будет внедрен только на территории Донецкой области. Такое решение позволит нам в сжатые сроки рассчитаться с теми, кто не получил беби-боксы после родов», – отметил губернатор.

Он уточнил, что для реализации эксперимента Министерство социальной политики внесет изменения в законодательные акты. Средства на компенсацию поступят в виде субвенции из государственного бюджета, областная власть будет контролировать их распределение.

Кириленко напомнил, что с сентября 2018 года (когда была начата программа) в области родилось 10 млн 762 ребенка. «Донецкая областная государственная администрация настаивает на том, чтобы всем их мамам была предоставлена ​​денежная компенсация. Но пока есть подтверждение того, что деньги (5 тыс. грн) получат те женщины, которые родили в 2019 году, с 1 января. Ищем решений, чтобы деньги получила и остальные мамы – те, кто рожал с 1 сентября до 31 декабря 2018, но пока этот вопрос открыт», – объяснил губернатор.

По его словам, на разработку механизма выдачи денежной компенсации требуется определенное время, поэтому заявления от женщин, которые родили в 2019 году, УТСЗН будет принимать в ноябре.

«Напомню, Донецкая область - единственная, которая не выдавала "пакеты малыша" поскольку имела обоснованные претензии к механизму их выдачи», – уточнил Кириленко.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка.

Если в день выписки в роддоме отсутствует «пакет малыша», то родители ребенка могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. И в течение не более чем 17 рабочих дней родителям должны предоставить такую помощь.

В Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года. В Донецкой области за более чем год функционирования программы «беби-боксов» по состоянию на сентябрь 2019 года ни одна роженица так и не получила «пакет малыша».

Читайте также: