Губернатор Донетчины сообщил, сколько денег получат роженицы вместо «пакета малыша»

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подтвердил, что Донецкая область – единственная из всех регионов Украины, где не выдавали «беби-боксы». Теперь в качестве эксперимента в данном регионе вместо «пакетов малыша» предусмотрены денежные компенсации для рожениц. Об этом Кириленко сообщил на своей странице в Facebook.
«Наконец решили вопрос беби-боксов! Роженицы смогут получить денежную компенсацию, вместо "пакета малыша"... Этот эксперимент будет внедрен только на территории Донецкой области. Такое решение позволит нам в сжатые сроки рассчитаться с теми, кто не получил беби-боксы после родов», – отметил губернатор.
Он уточнил, что для реализации эксперимента Министерство социальной политики внесет изменения в законодательные акты. Средства на компенсацию поступят в виде субвенции из государственного бюджета, областная власть будет контролировать их распределение.
Кириленко напомнил, что с сентября 2018 года (когда была начата программа) в области родилось 10 млн 762 ребенка. «Донецкая областная государственная администрация настаивает на том, чтобы всем их мамам была предоставлена денежная компенсация. Но пока есть подтверждение того, что деньги (5 тыс. грн) получат те женщины, которые родили в 2019 году, с 1 января. Ищем решений, чтобы деньги получила и остальные мамы – те, кто рожал с 1 сентября до 31 декабря 2018, но пока этот вопрос открыт», – объяснил губернатор.
По его словам, на разработку механизма выдачи денежной компенсации требуется определенное время, поэтому заявления от женщин, которые родили в 2019 году, УТСЗН будет принимать в ноябре.
«Напомню, Донецкая область - единственная, которая не выдавала "пакеты малыша" поскольку имела обоснованные претензии к механизму их выдачи», – уточнил Кириленко.
Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка.
Если в день выписки в роддоме отсутствует «пакет малыша», то родители ребенка могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. И в течение не более чем 17 рабочих дней родителям должны предоставить такую помощь.
В Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года. В Донецкой области за более чем год функционирования программы «беби-боксов» по состоянию на сентябрь 2019 года ни одна роженица так и не получила «пакет малыша».
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