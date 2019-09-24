В «ЛНР» рассказали об убийстве в Кадиевке

В неподконтрольной украинским властям Кадиевке (до переименования – Стаханов, Луганская обл.) убили 41-летнего мужчину. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло 22 сентября. «На одной из улиц г. Стаханова обнаружен труп гражданина 1978 года рождения с телесными повреждениями. Согласно справке судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины наступила в результате травмы головы, шеи и туловища», – говорится в сообщении.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Стахановского ГУВД МВД ЛНР установлено, что телесные повреждения потерпевшему, 22.09.2019, в ходе распития спиртных напитков причинили граждане 1995 и 1993 годов рождения. Последние задержаны в порядке ст. 94 УПК МВД ЛНР, получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства. Ведется следствие», – заявили в «полиции ЛНР».

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