Перекресток эпох: Как в Мариуполе стреляли из лука и метали гвозди (Фото)

Сегодня, 21 сентября, в центральном парке Мариуполя прошла «встреча эпох». Жители города получили возможность увидеть детально воссозданный быт наших предков, познакомиться с историей и традициями родного Приазовья. Как передает корреспондент «Донецких новостей», необычный проект «Перекресток эпох» реализован по программе «Общественный бюджет».

Организаторы воссоздали эпоху Средневоковья. Гости исторического лагеря могли поучаствовать в рыцарском турнире, пострелять из лука и попробовать свои силы в метании гвоздей.

В тематическом шатре воссоздана атмосфера давних времен: повседневный быт показан через стилистику мебели и утвари. А члены клуба «Азовская дружина» перевоплотились в наших предков.

Ристалище, рыцари, табор викингов, гончарная мастерская, кухня с блюдами, приготовленными по рецептам минувших эпох... Все это оказалось необыкновенно притягательным для гуляющих в парке горожан и гостей города.