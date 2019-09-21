Байден требует, чтобы Трамп обнародовал расшифровку разговора с Зеленским

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джо Байден прокомментировал информацию о возможном давление президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Громадське».

Он опубликовал заявление, в котором призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с главой украинского государства. «Меньшее, что должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать расшифровку телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку (действиям президента, – прим.), а также уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора конгресса», – говорится в документе.

«Если сообщения в СМИ правдивы, то действительно нет предела в желании Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях», – прокомментировал Байден возможное давление Трампа.

Отметим, что сейчас в США продолжается скандал вокруг возможного давления Трампа на Зеленского по расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является одним из его главных соперников на предстоящих президентских выборах.