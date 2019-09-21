Шустер судится с Коломойским: На полученные миллионы отремонтируют дорогу в Мариуполе (Видео)

Известный журналист и телеведущий Савик Шустер подает на бизнесмена Игоря Коломойского в суд иск о защите чести и достоинства на 10 млн грн. Об этом сам журналист заявил 20 сентября в эфире социально-политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Речь идет о периоде программы «ШустерLive», которая по контракту выходила на телеканале «1+1». Одно из ток-шоу «ШустерLive» в сентябре 2015 года запретили к показу за 2 минуты до выхода в эфир.

В этот раз Шустер в эфире ТК «Украина» продемонстрировал видео, в котором Коломойский объяснил причину снятия программы с эфира неким нарушением контракта со стороны телеведущего. «Условием было, что он ни с кого не может брать денег. А он взял у двух мэров. Да по 50 тысяч. Причем, одного мы подсунули специально», – сказал Коломойский в интервью «Украинской правде».

Шустер подтвердил, что в программах 2015 года участвовали мэры двух городов: «Значит, подсунули мэра. Я, конечно, этого не знал. Как я могу выявить шпиона. У него я взял 50 тысяч, как он (Коломойский, – ред.) говорит. У нас по контракту вышло 2 программы, третью сняли сразу. В этих двух программах с учетом третьей было 2 мэра. Это тогдашний мэр Чернигова Александр Соколов и мэр Тернополя Сергей Надал».

Оба мэра вышли в прямой эфир и акцентировали, что никогда не платили деньги за участие в программах Шустера.

В этой связи тележурналист принял решение подать в суд на Коломойского. «Наше дело ведет юридическая группа. Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности», – заявил Шустер.

Коломойский в эфире программы потребовал, чтобы журналист вернул 2 млн 300 тыс. долл., якобы заплаченных за съемку 10-ти эфиров программы «ШустерLive». Шустер в ответ потребовал, чтобы бизнесмен вернул в бюджет 155 млрд грн, потраченных государством на рефинансирование национализированного «ПриватБанка» , ранее принадлежавшего Коломойскому.

Бизнес-партнер Шустера Павел Елизаров пояснил, что контракт был сорван со стороны компании Коломойского. «Есть контракт, который мы с вами подписали на 3 года. Мы передавали вам сигнал. Вы этот сигнал не трансформировали и не показывали. Игорь Валерьевич, мы с вами встретимся в суде. Мы вас 2 года не трогали, пока вы не оболгали Савика. Вы – нечестный человек, вы обманываете всю страну. Отстаньте от новой власти. Все вопросы выясним в суде», – сказал Елизаров.

Он подтвердил, что иск будет подан на 10 млн грн. «Иск на 10 млн грн. Я заасфальтирую дорогу в Мариуполе за 10 миллионов, которые вы нам вернете», – обратился к Коломойскому Елизаров.

Елизаров также передал журналисту Соне Кошкиной, присутствовавшей на ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», письмо от гендиректора телеканала «1+1», которое Шустер получил в ответ на срыв программы в сентябре 2015 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»