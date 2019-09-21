Сегодня празднует День рождения Ринат Ахметов

Сегодня, 21 сентября, День рождения у президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова.

Оставаться амбициозным и ставить самые высокие цели, верить в свою команду и прилагать максимум усилий для достижения результата – это принципы Рината Ахметова. Вдохновляясь ими, «Шахтер» также старается быть лучшим во всех направлениях, сообщается на сайте футбольного клуба.

Лидер украинского футбола каждый сезон пополняет коллекцию титулов и трофеев, верен своему стилю и продолжает радовать яркой игрой. Клуб завоевывает уважение и любовь миллионов болельщиков.

«Президентом движут мечты, а значит, "Шахтеру" всегда есть к чему стремиться. Золото чемпионата и новые успехи на евроарене, победы в каждом турнире и каждом матче, долгожданное возвращение на родную "Донбасс Арену". Верим, эти желания обязательно осуществятся. Футболисты и тренеры "Шахтера", менеджмент и сотрудники клуба искренне поздравляют Рината Ахметова и желают ему мира и добра, неиссякаемого здоровья и жизненной энергии, ярких и радостных эмоций от игры любимой команды. Пусть победы "Шахтера" делают Вас самым счастливым человеком в мире! Пусть Ваши мечты непременно исполнятся! С Днем рождения, президент!», – говорится в поздравлении.

Свои поздравления Ринату Ахметову также высказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин: «Прежде всего, хочу сказать, что хотелось бы как можно меньше его огорчать, как можно чаще радовать красивой, атакующей или, как любит говорить президент, вкусной игрой. Но мы все понимаем, что футбол – это футбол и всякое случается. Естественно, хочется, чтобы президент радовался, смотря на то, что он своими руками строит, будет строить. Хочу пожелать, чтобы он продолжал нас заряжать своей неиссякаемой энергией, любовью к футболу. Президент очень давно не был на футболе. Я знаю, насколько большие страдания это ему причиняет. Я хочу пожелать ему, чтобы эта боль и страдания как можно быстрее закончились. Естественно, это может закончиться только тогда, когда мы вернемся в Донецк, вернемся на свой родной стадион. Хочу пожелать ему здоровья и всех благ, потому что в наше время то, что он делает для страны и клуба требует большой энергии и здоровья».

А также главный тренер «горняков» Луиш Каштру: «Господин президент, это огромная честь для меня поздравить Вас с Днем Рождения! Хочу, чтобы Вы знали, что даже не будучи рядом с нами ежедневно, мы ощущаем Ваше присутствие в клубе. Мы чувствуем Вашу энергию, потому что все что мы делаем каждый день имеет смысл только потому, что мы работаем на "Шахтер" – тот клуб, который мы так любим. Сегодня хочу искренне поздравить Вас с Днем Рождения! Надеюсь, что Вы будете очень счастливы и проведете этот день со своими друзьями и семьей. Вы можете всегда быть уверены, что мы стараемся делать все в "Шахтере" наилучшим образом, чтобы только Вас порадовать. Поздравляю!».

Источник: официальный сайт ФК «Шахтер», телеканалы «Футбол 1 / Футбол 2»