Если россияне истерят – значит все правильно: Политолог о «формуле Штайнмайера»

Письменное закрепление «формуле Штайнмайера» нужно России, чтобы оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского на встрече лидеров стран-участниц в Нормандском формате. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«В чем там сыр-бор. Дискуссия о "формуле Штайнмайера" уже идет более двух лет. Она началась еще при Порошенко, но ситуация зависла с одновременным зависанием переговоров. Последние три месяца россияне поставили официальную фиксацию этой формулы – ее подписание в виде официального документа как обязательное условие для проведения саммита Нормандской четверки на высшем уровне», – напомнил он.

По его мнению, это «тактическая игра» и скандальная история с последним заседанием Трехсторонней контактной группы в Минске это подтвердило, когда украинская сторона отказалась подписывать «формулу Штайнмайера», о которой предварительно договорились представители лидеров стран-участниц Нормандского формата.

«Мне кажется, что россияне форсировали подписание этой формулы для того, чтобы затем загнать нас в ловушку, чтобы уже на саммите нормандской четверки надавить на Зеленского, привлечь к этому давлению Макрона, Меркель вряд ли, но Макрона точно, чтобы обязать уже в ближайшее время провести местные выборы на Донбассе. Это такой крючок. Это не приговор, не капитуляция, но это тактический крючок, за который можно было бы потянуть», – считает Фесенко.

«Но надо отдать должное нашей делегации – они сыграли тактически очень грамотно. Они сказали: "Мы не имеем ничего против "формулы Штайнмайера", но у нас есть обязательные условия ее применения". И назвали условия, которые содержатся в нашем же законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – продолжил Фесенко.

Политолог также напомнил, что этот закон, которые еще называют «Об особом статусе Донбасса» был проголосован парламентом со скандалом еще осенью 2014 года, а весной 2015 года после подписания «Минска-2» в него были внесены изменения как раз о проведении местных выборов на неподконтрольном Донбассе, но по украинскому законодательству.

«Эти условия были повторены украинской делегацией в Минске, и это вызвало истерику россиян. Первым заистерил Чеснаков – ближайший помощник Суркова. Он первый начал разгонять "зраду", но только с российской стороны, а потом и Грызлов – глава российской делегации в Минске. Он тоже начал говорить, что украинская делегация сорвала подписание уже согласованного документа. Я думаю, что сам текст в одно-два предложения согласовали. Мне рассказывали, что был спор – текстуальная дипломатическая дискуссия. Например, когда именно окончательно признавать выборы, и когда вступит в силу особый статус. Россияне требовали, чтобы было записано, что БДИЧ ОБСЕ признает выборы "в основном", ну, при некоторых нарушениях, но мы понимаем, что это могут быть за нарушения. А наши требовали – "в целом", чтобы безупречно, почти идеально. Якобы из-за этого шел спор», – рассказал политолог.

«Никакой катастрофы не произошло. Идет жесткая тактическая борьба. То, что россияне истерят, это лишний раз подтверждает, что все сделано правильно. Но это не означает, что на "формуле Штайнмайера" поставлен крест. Я думаю, что переговоры будут продолжаться. Будет идти согласование», – уверен Фесенко.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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