На Донетчине произошли два смертельных ДТП (Фото)

В Бахмутском районе Донетчины за минувшие сутки произошло два ДТП, в которых погибли два человека. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным правоохранителей, одна из смертельных аварий произошла вечером 20 сентября в Бахмуте. «Около 19.00 автомобиль «ГАЗ» под управлением 64-летнего мужчины совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала дорогу. От полученных травм 41-летняя жительница Бахмута скончалась на месте», – говорится в сообщении.

Второе ДТП случилось сегодня утром. «В 7:10 на автодороге Киев – Харьков – Должанский вблизи с. Луганское столкнулись автомобили Daewoo Sens и ВАЗ-2101. Во время осмотра места происшествия предварительно было установлено, что водитель ВАЗа не справился с управлением автомобилем и выехал на встречную полосу. В аварии погиб 42-летний водитель Daewoo Sens. Водитель ВАЗа и еще 4 пассажира получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в больницу», – сообщили в полиции.

На месте ДТП работали следователи областного главка полиции. По обеим авариям открыты уголовные производства и ведется досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

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