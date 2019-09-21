Перешел через пролом и упал на мосту: На КПП «Станица Луганская» умер мужчина

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, в пункте пропуска Станица Луганская умер мужчина.
Он прошел КПВВ «Станица Луганская» со стороны подконтрольной украинской власти территории, перешел через пролом взорванного моста, который сейчас восстанавливают, и упал прямо на мосту.
Причины смерти устанавливаются. За мужчиной уже приехали родственники.
Ранее сообщалось, что 19 сентября, на КПВВ «Новотроицкое» умерла 82-летняя женщина.
Напомним, восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.
Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября. За его восстановлением можно наблюдать онлайн.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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