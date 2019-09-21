Коломойский о компромиссе по ПриватБанку: Все продается и все покупается

Попытки бывшего владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского вернуть себе национализированный банк представляют угрозу для стабильности финансовой системы Украины. Об этом секретарь СНБО, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Позиция Коломойского в том, что национализация была необоснованной. Позиция государства – что все делалось в соответствии с законом. Банк не был платежеспособен, и Нацбанк выполнил закон, выведя этот банк с рынка. И Министерство финансов его национализировало, также выполнив закон и выполнив решение Совета национальной безопасности и обороны, Кабинета министров. Все в рамках закона», – подчеркнул бывший министр финансов.

Он отметил, что сейчас идут суды, поэтому нужно дождаться их решения.

Данилюк напомнил, что государство потратило на рефинансирование «ПриватБанка» 5,5 млрд долл. (155 млрд грн). «Вернуть банк предыдущим владельцам. Я не вижу этого механизма. Технически не вижу. После того как государство вложило 155 млрд грн (если банк теоретически возвращается бывшим собственникам), эти деньги должны быть возвращены государству. Если эти 155 млрд уйдут, будут выведены из банка, Нацбанк первое, что сделает, опять ликвидирует "ПриватБанк" (это будет напоминать "Санта-Барбару"), в такой сценарий я не верю», – говорит секретарь СНБО.

«Любая нестабильность вокруг "ПриватБанка" имеет прямые последствия для стабильности финансовой системы страны», – заключил Данилюк.

В свою очередь инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что в случае возвращения «ПриватБанка» бывшему владельцу, бизнесмен Игорь Коломойский и его партнеры должны вернуть государству 5,5 млрд долл. (155 млрд грн). Западные партнеры не поймут, если власти Украины пойдут на уступки Коломойскому.

«Для них прохождение или не прохождение теста (с "ПриватБанком", – ред.) – это "красная линия", после которой они будут или не будут поддерживать Украину. Это – любые уступки Коломойскому в этом вопросе. Никто в этой студии, большая часть тех, кто нас смотрят, не верят в независимую судебную систему. Особенно после того, как г-н Коломойский сказал, что знает, какие приговоры будут и кого осудят… Единственный компромисс, который эти люди могут понять, – когда г-н Коломойский и партнеры вернут 5,5 млрд долл. Это единственный компромисс, о котором могут говорить наши западные партнеры», – сказал инвестиционный банкир.

Он заметил, что точку зрения западных партнеров Украины определяет не телевизор, а отчетность международной детективной компании Kroll, которая провела расследование и показала, кто и какие деньги выводил из «ПриватБанка». (Напомним, что расследования Kroll подтвердили, что «ПриватБанк» был объектом «масштабных и скоординированных мошеннических действий» как минимум в течение 10 лет до национализации).

Сам же Коломойский в эфире «Свободы слова…» заявил, что не ведет переговоры о возвращении «ПриватБанка». Он заверяет, что о них только читает в прессе, а «никаких реальных переговоров – ни консультаций, ни переговоров, нет». Однако Коломойский ожидает компромисса с властью в этом вопросе и говорит, что от настоящего владельца «ПриватБанка» «не отцепится».

«Я хотел бы уточнить – нас интересует "ПриватБанк", но если процесс урегулирования – такая сложность, и это может вызвать турбулентность на финансовом рынке, то мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается», – добавил бизнесмен.

Напомним, что «ПриватБанк» был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что «Приват» не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ уже тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения. В то же время, бывший бенефициар «Привата» Игорь Коломойский уверял, что банк стал жертвой «произвола НБУ».

Ллетом 2017 года, через полгода после национализации «ПриватБанка» против бывших бенефициаров банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова завели уголовное производство из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов, которые были прописаны в соглашении о переходе «ПриватБанка» в госсобственность.

21 декабря 2017 года Высокий суд Англии арестовал все активы Коломойского и Боголюбова. Такое решение было принято на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд. долл. незаконным путем. В решении суда отмечено, что средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

По материалам «Сегодня.ua»

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