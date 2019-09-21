Давайте договоримся: Что Путин предлагал Порошенко по Донбассу

На встрече в Нормандском формате на уровне лидеров стран-участниц президент Россия Владимир Путин пытался договориться о проведении местных выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе на российских условиях. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Мы заинтересованы в восстановлении суверенитета Украины на оккупированных территориях, но точно не наоборот. Мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил решала, кто будет избран на этих выборах», – сказал он.

«Путин предложил мне, когда еще были диалоги, мне кажется, это 2015 год, он говорит: "Что вы спорите? Давайте мы с вами договоримся – кого мы изберем, и проведем это через выборы. Это единственно возможный путь". Я сказал: "Нет, избирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ, и ни с кем я не собираюсь ни согласовывать кого избирать, ни отдавать какую-то часть полномочий, которую мы им делегируем. Есть закон – он единый для всех"», – заявил Порошенко.

Пятый президент Украины также рассказал, что Россия настаивает на том варианте «формулы Штайнмайера», которую для президента РФ Владимира Путина для переговоров в Нормандском формате написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а не нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который несколько лет назад возглавлял МИД ФРГ и участвовал в переговорах по Донбассу.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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