«Формула Штайнмайера» станет основой для законопроекта, – помощник президента

«Формула Штайнмайера» станет базой для законопроекта, который вынесут на публичное обсуждение. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

Он сообщал, что провел встречу с активистами, чтобы обсудить «формулу Штанмайера». «Вчера встречался в Офисе президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штанмайера" и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе», – написал Ермак.

Он повторил то, что сказал на встрече:

Ничего не будет решаться без ведома общества. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула – это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение.

При этом он отметил, что «это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем.

Делайте выводы, опираясь на результаты наших действий, а не на предположения», – пишет помощник Владимира Зеленского.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.