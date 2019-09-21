В ПАСЕ от Украины поедет «старая-новая» делегация

На ближайшую сессию ПАСЕ Украина не подает новый состав делегации, но от Украины поедут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

«Украина не подает свой новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября. Таким образом действующим остается старый состав делегации. Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций. Но интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позицияр», – пояснил нардеп.

Ранее сообщалось, что Украина не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).