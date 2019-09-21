Морской профсоюз призвал СММ ОБСЕ ввести мандат в Черном и Азовском морях

Украинская независимая морская профсоюз (УНМП) 20 сентября в Варшаве призвала Специальную мониторинговую миссию (CММ) ОБСЕ в полной мере реализовывать в Украине свой мандат на море, в частности в Черном и Азовском, для обеспечения реализации прав около 20 тыс. украинских моряков и непрерывного мониторинга ситуации, в связи с российской агрессией. Об этом рассказал профессор, международник, эксперт УНМП Борис Бабин, сообщает «Громадське».

Эти акватории, как территория Украины, входят в мандат миссии, основанной в условиях конфликта в 2014 году, но до сих пор не охватывались ее мониторингом.

Борис Бабин, который в рамках ежегодного совещания ОБСЕ по человеческому измерению озвучил общую позицию украинских организаций, профсоюзов, объяснил, что ранее мониторинг не осуществлялся как из-за политической позиции, так и из-за ограниченности материальных средств миссии, впрочем, сейчас, по мнению эксперта, ситуация меняется и пути практической реализации ее полномочий на море активно обсуждаются. «Более 20 тыс. украинских моряков и рыбаков в Крыму и на оккупированной части Донбасса становятся заложниками агрессора, в частности, они не имеют возможности получить легальные документы и не имеют свободного доступа к судам трудоустройства. СММ ОБСЕ в Украине должна реализовывать свой мандат на море. В условиях российской агрессии в зоне риска оказались и другие рабочие морской отрасли – украинские портовики и промышленные рыбаки, а воды Азова стали более опасными чем океан в побережья Сомали», – сказал Борис Бабин.

Также юрист отметил, что, к сожалению, человеческие и материальные возможности украинских военных и пограничников на море крайне ограничены, и эффективно защитить морской бизнес и морских рабочих они не могут. При таких условиях, особенно после эскалации российских провокаций на море, все более активно обсуждается возможность фактической реализации собственного мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на украинском морских просторах.

Также морской профсоюз отметил необходимость ратификации Украиной Конвенции Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве. «Украина, единственная страна с большим количеством моряков, которая до сих пор не ратифицировала Конвенцию о морском труде 2006 года из-за соответствующего коррупционного влияния со стороны незаконного бизнеса по торговле людьми, также из-за деятельности российских агентов в украинских органах. Мы надеемся, что новая украинская правительственная команда будет внимательнее к этой ситуации», – сказал Борис Бабин.