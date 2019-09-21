Вблизи КПВВ «Станица Луганская» укладывают фундамент временного моста (Фото)

Вблизи контрольно-пропускного пункта въезда / выезда (КПВВ) «Станица Луганская» продолжают укладку фундамента для строительства временного моста. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что по поручению председателя Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого его первый заместитель Юрий Погуляйко проинспектировал ход восстановительных работ моста на КПВВ «Станица Луганская».

Фото: Луганская ОГА

Сейчас работы у излома моста выполняют работники ООО «Уктрансмост», инженерная и пиротехническая группы ГСЧС. Юрий Погуляйко пообщался с ними, а также встретился с руководством Станично-Луганской райгосадминистрации. Во время общения они обсудили проблемные вопросы района и пути их решения.

После обследования территории пиротехники, работники «Укртрансмоста» под разрушенной частью моста проводили работы по укладке плит фундамента для временного моста. Также они продолжают сбор металлических опор временного моста. В ходе строительных работ проводится подсыпка технологической дороги камнями с одновременным планированием этой дороги грейдером, а пиротехники продолжают работать над разминированием.

Фото: Луганская ОГА

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября. За его восстановлением можно наблюдать онлайн.

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