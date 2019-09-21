Гонтарева считает, что за взрывом автомобиля и поджогом ее дома стоит Коломойский (Видео)

Глава Национального банка Украины периода 2014-2018 гг. Валерия Гонтарева считает, что ДТП в Лондоне, обыск в киевской квартире, поджог автомобиля семьи ее сына и пожар в загородном доме под Киевом – это «плата» ей за реформы в финансовой сфере и наведение порядка в банковском деле Украины. Об этом она заявила 20 сентября в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«В моей жизни подобных трагедий никогда не было. И пережить это очень тяжело. Потому что это был дом нашей семьи. Все наши ценности, реликвии, фотографии – все сгорело дотла. Это очень сложно пережить. Во вторник (17 сентября, когда был сожжен дом в Гореничах, – ред.) мне казалось, что жизнь кончилась. Но пытаемся как-то жить, как-то это пережить», – говорит экс-глава НБУ.

«Черная полоса, наверное, в моей жизни началась не сегодня, а 5 лет назад, когда я приняла решение пойти и делать реформы. И когда 5 лет назад меня просто беспрерывно обливали грязью, а сейчас она просто концентрировалась до конца», – дополнила Гонтарева.

«26 августа я попала под машину. После этого, когда я находилась в госпитале, взрывают машину семьи моего сына (она была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева). После этого 10 человек вламываются в киевскую квартиру, где мы уже 18 лет не живем, я там просто зарегистрирована. Ломают ломом дверь, не объясняют – кто они, не общаясь ни со мной, ни с адвокатами. И последнее, наверное, апофеоз. Когда ночью с понедельника на вторник они палят мой дом. И это страшное зрелище. В этот момент охранник звонит нам, в полицию, в пожарную, а дом просто уже горит огнем. Потому что на было брошено много воспламеняющейся смеси, плюс фаейр военный. Пожарные не могли потушить его 3 часа, дом выгорел просто дотла», – поделилась экономист.

Гонтарева отметила, что после поджога на месте работала полиция, следователи. «Это не так, как случилось с машиной моей невестки, когда просто пришли, оставили протокол, ушли и больше никто не возвращался. Здесь же реально работают, что-то делают», – добавила она.

Экс-начальник НБУ считает, что за всеми происшествиями стоит бизнесмен Игорь Коломойский. «Именно так я считаю», – сказала она.

Напомним, 30 августа в Лондоне на пешеходном переходе Гонтареву сбил автомобиль, в ночь н 5 сентября в центре Киева подожгли автомобиль чына (машина была оформлена на невестку, имя которой также Валерия Гонтарева), а в ночь на 17 сентября в поселке Гореничи под Киевом неизвестные подожгли дом Гонтаревой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»