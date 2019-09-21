Лутковская пояснила, почему затягивается обмен пленными с «Л-ДНР»

Обмен пленными, удерживаемыми в «Л-ДНР», по формуле «208 на 69» затягивается из-за процедурных нюансов. Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская.

«О результатах говорить тяжело, потому что 208 и 69 [человек] – все они находятся под стражей. Для того, чтобы у меня, представителей Антитеррористического центра при СБУ были основания вывести человека из под стражи, такой процесс должен соответствовать украинскому законодательству. Соответственно, должны быть основания для того, чтобы освободить лицо из под стражи», – говорит она.

«208-210 лиц, которые обсуждаются сейчас, это достаточно значительное количество людей, и каждый из них находится на разной процедурной стадии рассмотрения их уголовных производств. Кто-то – на досудебном расследовании, у кого-то дело уже находится в суде первой или второй инстанции, кто-то уже осужден и отбывает наказание. И по каждому нужно найти решение, какое правовое основание будет для того, чтобы это лицо освободить», – поясняет Лутковская.

По ее словам, именно поэтому она не любит термин «обмен». «Обмен – это когда мы берем две табуретки и их меняем местами. Мне больше нравится термин "взаимное освобождение", хотя бы потому, что большое количество тех людей, кого мы освободим в результате, просто не захотят ехать на неподконтрольную территорию. И, кстати, к этому с пониманием относятся и на переговорах гуманитарной подгруппы в Минске», – отмечает экс-омбудсмен.

«Когда это произойдет, это вопрос. Потому что это постоянно обсуждается», – добавила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, среди них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Украина уже передала РФ новый список украинцев для очередного этапа взаимного освобождения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украинского института по правам человека»

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