Свидетельства мирных: В Мариуполе состоялся спецпоказ видеоисторий жителей Донбасса

Фонд Рината Ахметова провел в Мариуполе специальный показ роликов проекта «Ринат Ахметов – Поможем. Истории мирных». Это серия видеоисторий мирных жителей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

Формат мероприятия был необычный. Посетители по одному заходили в «лабиринт памяти» – коридор из черной ткани. Единственными источниками света здесь были экраны, на которых транслировались видеоистории земляков, чью жизнь в одночасье изменил вооруженный конфликт. Из огромного массива историй выбрали 8, которые были продемонстрированы гостям мероприятия.

Одна из них – история Галины Коваль и ее тяжелобольной дочки Инны. До начала боевых действий они жили в Павлополе с двумя сыновьями Галины и ее мамой. Все вместе ухаживали за Инночкой. Жили обычной жизнью.

В 4-минутном ролике женщина рассказала о боли, утрате, страданиях, о помощи и надежде.

Гости мероприятия шли от одного экрана к другому, погружаясь в рассказ людей, которых они никогда не знали, но которые буквально с каждой секундой становились понятными и родными.

«Это эффект полного погружения. Мне действительно стало казаться, что героев роликов я знаю давно. Их боль становилась моей болью. А их слезы – моими слезами», – говорит посетительница выставки Любовь Гальченко.

«Многие утирали слезы, выходя из коридора. В светлой комнате, расположенной в конце лабиринта, зрителей ожидали сотрудники Фонда Рината Ахметова. Они помогли рассказать истории и тем, кто прошел через ужас конфликта на Донбассе, но до сих пор носил эту боль в себе. Потому что каждая история должна быть рассказана. Чтобы голоса мирных зазвучали и были услышаны. Чтобы не осталось равнодушных к трагедии, которая происходит здесь и сейчас. Чтобы каждый понял, как это важно: видеть, сочувствовать, знать, рассказать», – отметили в пресс-службе.

Для Украины важно собрать и сохранить историю людей, пострадавших от конфликта на Донбассе. Фонд это делает, чтобы о трагедии помнили и знали во всем мире. Чтобы в Украине и Европе люди смогли ощутить, кто эти дети и старики, которые живут на линии соприкосновения в таких сложных условиях. И почему они продолжают там жить.

«Никакая статистика не будет столь красноречивой, как истории обычных людей, жизнь которых разделилась на до и после. С начала вооруженного конфликта Ринат Ахметов спас более миллиона человеческих жизней на Донбассе. Это – миллион судеб. Каждая из этих историй должна быть собрана и рассказана. Для Фонда важно собрать и сохранить истории людей, пострадавших от конфликта, и артефакты, которые для каждого стали символом пережитого. Чтобы о трагедии помнили и знали во всем мире», – сказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

Все ролики проекта «Ринат Ахметов – Поможем. Истории мирных» можно увидеть на официальном YouTube-канале Фонда. Работа по документированию историй мирных жителей продолжается.

«Если вы прошли через эти испытания, расскажите свою историю с хэштегом #ФондРинатаАхметова. Мы свяжемся с героями самых ярких историй и задокументируем их свидетельства. Чтобы о них узнал весь мир. Чтобы знали и помнили», – дополнили в пресс-службе.

Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня мира, который отмечается 21 сентября.