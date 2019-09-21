Стало известно, когда будет готов новый план обороны Украины

Новый план обороны Украины будет готов в следующем году. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Радио свобода».

«Президент уже через несколько дней после назначения правительства поставил задачу Минобороны разработать так называемый план обороны. Это не документ, который будет один раз выпущен. Он будет пересматриваться с периодичностью, потому что ситуация динамична. Но параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ. И в каждом из этих видов будет план развития способностей, который будет базироваться на угрозах, которые мы видим на сценариях угроз, которые мы видим перед Украиной, могут стоять, или сейчас или в перспективе. Дальше уже вопрос фокуса», – сказал Загороднюк.

По его словам, план будет представлен в следующем году. «Но проект плана, уже первые наработки этого плана уже будут в этом году. В этом году наша главная задача – это сделать (это также не будет законченным) оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности. Потому что вообще процесс такой. Мы сначала анализируем имеющиеся ситуацию и безопасный контекст, причем не только в военной сфере, но и всех факторов: экономических, политических, культурных, социальных и т.д., которые могут влиять на ситуацию с безопасностью в стране. Параллельно с этим делается оборонный обзор. Есть обзор возможностей, которые есть сейчас. Далее, основываясь на этом, мы определяем сценарий угроз. Далее, основываясь на сценариях угроз, определяется уже стратегия обороны и, конечно, стратегия национальной безопасности. Это параллельно также», – отметил министр.

Загороднюк также уточнил, что стратегия будет отличаться от того, что было до этого. «Да, она будет отличаться. И здесь вопрос в том, что, во-первых, она должна быть комплексной, то есть она не должна касаться только военного фактора. Потому что нельзя рассматривать оборону страны и безопасность только в военной сфере. А дальше мы также должны сделать ее в соответствии с общими практиками, принятыми в странах НАТО, партнеров наших. Это должен быть документ, который соответствует сегодняшним стандартам и сегодняшним ожиданиям и лучшим практикам», – объяснил министр обороны.

Он также отметил, что документ разрабатывается в сотрудничестве с партнерами из НАТО? «У нас есть много советников. Кстати, с точки зрения советников, они представлены сейчас большим количеством, то есть у нас есть представители наших стран-партнеров, союзников НАТО и так далее по совершенно разным вопросам. Кстати, ситуация с советниками сегодня намного лучше, чем она была в 2015-2016 годах, потому что у нас очень высококлассные специалисты сейчас», – сказал Загороднюк.