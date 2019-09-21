Разведение сил и средств на Донбассе: В Генштабе готовят план

В настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Радио свобода».

Он отметил, что это не отступление, а именно разведение сил и средств на Донбассе, и это также вопрос безопасности военных. «Во-первых, это вопрос их безопасности тоже. Потому что, если разведены, то разведено по правилам и отслежено, что расстояние увеличится. Конечно, это снизит много рисков. Но это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили с военными и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала», – уточнил Загороднюк.

Он отметил, что разведение не будет происходить одновременно по всей линии соприкосновения. «Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не уступка абсолютно», – отметил министр.

Загороднюк признал, что все эти вопросы нужно объяснять в обществе. «Это надо объяснять. Действительно, план разведения сейчас создается. Сейчас Генштаб этим занимается. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски. И, конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка, объяснение, проработки всех технических вопросов, логистических, вопросов безопасности и т.д.», – пообещал Андрей Загороднюк.

Напомним, что Андрей Загороднюк также заявил, что новый план обороны Украины будет готов в следующем году.