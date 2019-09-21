Матч «Заря» – «Мариуполь» не выявил победителя

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» принимала футбольный клуб «Мариуполь».
«Мариуполь» – «Заря» – 0:0
Удаление: Будковский, 39 – Федорчук, 32
Предупреждения: Будковский, 6, Тымчик, 49, Михайличенко, 75, Иванисеня, 89 – Федорчук, 27, Быков, 90
«Заря»: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Кочергин (Кабаев, 86), Леднев (Громов, 78), Будковский, Русин
Запасные: Махарадзе, Каменюка, Чеберко, Чайковский, Арвеладзе
Гл.тренер – Виктор Скрипник
«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Яворский (Топалов, 46), Быков, Корниенко, Мишнев, Федорчук, Чех (Тищенко, 81), Вакула (Горбунов, 89), Чурко
Запасные: Гальчук, Полегенько, Дава, Кащук
Гл.тренер – Александр Бабич
- Арбитр – Николай Балакин (Киев)
- Ассистенты – Денис Шудрик (Симферополь), Александр Войтюк (Запорожье)
- Четвертый арбитр – Анатолий Абдула (Харьков)
- Наблюдатель арбитража – Андрей Шандор (Львов)
21 сентября. Запорожье. «Славутич Арена».
Статистика матча (в скобках – первый тайм):
- Удары: 5 (3) – 5 (2)
- Удары в створ: 10 (5) – 1 (0)
- Угловые: 11 (5) – 2 (0)
- Вне игры: (0) – 1 (1)
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