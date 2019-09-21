Матч «Заря» – «Мариуполь» не выявил победителя

Матч «Заря» – «Мариуполь» не выявил победителя

21.09.19 19:11dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ФК «Мариуполь»

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» принимала футбольный клуб «Мариуполь».

«Мариуполь»  «Заря»  0:0

Удаление: Будковский, 39  Федорчук, 32

Предупреждения: Будковский, 6, Тымчик, 49, Михайличенко, 75, Иванисеня, 89 – Федорчук, 27, Быков, 90

«Заря»: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Кочергин (Кабаев, 86), Леднев (Громов, 78), Будковский, Русин

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Чеберко, Чайковский, Арвеладзе

Гл.тренер  Виктор Скрипник

«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Яворский (Топалов, 46), Быков, Корниенко, Мишнев, Федорчук, Чех (Тищенко, 81), Вакула (Горбунов, 89), Чурко

Запасные: Гальчук, Полегенько, Дава, Кащук

Гл.тренер – Александр Бабич

  • Арбитр – Николай Балакин (Киев)
  • Ассистенты – Денис Шудрик (Симферополь), Александр Войтюк (Запорожье)
  • Четвертый арбитр – Анатолий Абдула (Харьков)
  • Наблюдатель арбитража – Андрей Шандор (Львов)

21 сентября. Запорожье. «Славутич Арена».

Статистика матча (в скобках  первый тайм):

  • Удары: 5 (3) – 5 (2)
  • Удары в створ: 10 (5) – 1 (0)
  • Угловые: 11 (5) – 2 (0)
  • Вне игры: (0) – 1 (1)

Комментарии