Сводка из зоны ООС за 21 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь в результате обстрелов не было. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку от Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку от Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого, а также Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку от Пивденного – автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новозвановки – из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского, а также Луганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки из стрелкового оружия.

В «ДНР» заявили об обстреле своих позиций в районе Ленинского, Куликово, Старомихайловки, Александровки, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»), Донецкого аэропорта (терминал). Применялись минометы калибром 120 мм, БМП-1 РПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В «ЛНР» сообщили о пяти нарушениях режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сентяновки (до переименования Фрунзе), Калиново и Логвиново. Огонь велся из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов РПГ-7 и СПГ-9, автоматического гранатомета АГС-17 и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, была выпущена управляемая противотанковая ракета.