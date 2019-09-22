Проблемы доступа: НВФ не пускают наблюдателей ОБСЕ в два населенных пунктах

Доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оставался ограниченным, в частности на блокпостах вблизи неподконтрольных украинскому правительству Петровского и Верхнешироковского, а также в этих населенных пунктах. Об этом сообщается в отчета Миссии.

Так, на блокпосте в Петровском (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) вооруженный член незаконных формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде, сославшись на «продолжающиеся инженерные работы и работу снайпера в данном районе», тем самым ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском.

На блокпосте к западу от Верхнешироковское (до переименования Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) в двух случаях вооруженный член незаконных формирований вновь отказывал патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на то, что в этом районе «продолжается антитеррористическая операция» и «инженерные работы и работы по разминированию». При этом наблюдатели видели, что гражданские транспортные средства продолжали проезжать через блокпост.

Кроме того, находясь к северу от Петровского и осуществляя одновременно полеты двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ малого радиуса действия ориентировочно в 2,5 км и 3,5 км к юго-западу соответственно над участком разведения в районе Петровского на высоте примерно 60 м, наблюдатели слышали 20 выстрелов и очередей из стрелкового оружия на расстоянии 2–3 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения). По оценке, огонь велся в направлении БПЛА, которые наблюдателям удалось благополучно вернуть.

Также в ночь с 19 на 20 сентября, осуществляя полет над Зайцево (50 км к северовостоку от Донецка), над подконтрольными районами Донецкой и Луганской области и неподконтрольными районами в Луганской области, в пяти случаях БПЛА СММ дальнего радиуса действия терял сигнал GPS, по оценке, предположительно в результате глушения7

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20 сентября, пролетая вблизи Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), БПЛА СММ среднего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, в результате вероятного глушения).

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