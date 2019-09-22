Переселенцам: Кто, кроме родителей, может поставить ребенка на учет ВПЛ

В Украине ребенка, который переместился с зоны АТО без родителей, поставить на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) могут бабушка, дедушка, сестра, брата или представитель несовершеннолетнего. Для этого необходимо подтвердить родство. Об этом сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.

Так, согласно п. 4 Порядка оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, утвержденного Постановлением КМУ №509 от 01.10.14, в случае подачи заявления о постановке на учет малолетнего ребенка бабушкой, дедушкой, братом, сестрой или представителем несовершеннолетнего, дополнительно подаются:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем;

документ, удостоверяющий полномочия представителя органа опеки и попечительства или руководителя детского учреждения, учреждения здравоохранения или учреждения социальной защиты детей, в котором ребенок находится на полном государственном обеспечении, и документ, подтверждающий факт зачисления ребенка в такое заведение.

Среди документов, подтверждающих родственные отношения между ребенком и заявителем:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельства о рождении его родителей (в случае наличия бабушки или деда), или свидетельства о рождении брата или сестры;

сведения из государственного реестра актов гражданского состояния,;

свидетельства о браке и о разводе;

решение суда и тому подобное.

В случае представительства малолетнего ребенка (кроме родителей) документом, подтверждающим представительство могут быть: решение органа опеки и попечительства, соответствующее судебное решение, подтверждающее документы учреждения, где находится ребенок.

«Данный перечень не является исчерпывающим и может корректироваться в зависимости обстоятельств», – отмечается в сообщении.

Напомним, что в Украине справку ВПЛ зарегистрированным переселенцам нужно получать отдельно и на несовершеннолетних детей.

Читайте также: