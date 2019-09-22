На Майорске нет света: Ситуация в пунктах пропуска утром 22 сентября

Сегодня утром, 22 сентября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Николай: «6:28. Зайцево – 20 авто»;
- Николай: « 8:27. КПВВ Майорск из Украины 10 авто»;
- Эля: «9:16. На украинском посту на Майорске нет света. Ждем уже час примерно».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Оля: «7:21. На Еленовке на Мариуполь общая 70. Льготы до 10».
О ситуации на КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь», КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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