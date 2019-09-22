Для чего жители неподконтрольного Донбасса приезжают на подконтрольную территорию, – опрос

Жители временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в основном путешествуют на подконтрольную территорию для получения государственных и административных услуг, к которым не имеют доступа в месте проживания, а также почтовых, банковских услуг, приобретения товаров. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом исследовании «Восстановление социальных связей жителей ВОТ* через улучшение доступа к наиболее востребованным сервисам»** Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

Так, по данным опросов, которые фонд регулярно проводит среди лиц, пересекающих линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях, 93% опрошенных постоянно проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

Большинство опрошенных составляли женщины (58,7% против 41,3% мужчин). Более половины опрошенных (54%) – старше 60 лет. «Поэтому пенсионеры – крупнейшая социальная группа. Респонденты из этой же возрастной группы чаще всего пересекают линию разграничения каждые два месяца», – говорится в отчете.

Целью своих поездок они чаще отмечают решения вопросов, связанных с получением или восстановлением выплаты пенсий или социальной помощи (74%), а также снятия наличных (29%). Около 16% опрошенных ездят на контролируемую правительством Украины территорию с целью посещения родственников, а 14% – за покупками.

Большинство из них тратят от 2 до 3 часов на пересечение линии разграничения и еще несколько часов на дорогу, стоят в очередях из-за отсутствия надлежащих условий, ездят, а иногда даже идут пешком по бездорожью, тратят деньги на проезд и часто – аренду жилья. «Такой путь вынуждены преодолевать отрезанные от доступа к государственным, административным, социальным и другим услугам жители ВОТ. Продлить срок действия паспорта, зарегистрировать рождение ребенка или смерть родственника, пройти физическую идентификацию, чтобы продолжить получать пенсию, снять наличные, купить гостинцев – для сотен тысяч людей в Украине эти задачи намного сложнее, чем должны быть», – отмечают правозащитники.

По данным опроса, 95% респондентов не планировали ехать дальше Донецкой (74%) или Луганской областей (21%). Наибольшую нагрузку испытывают на себе Станица Луганская, Курахово, Мариуполь, Покровск (до переименования Красноармейск), Волноваха и Бахмут (до переименования Артемовск). «В каждом из этих населенных пунктов наиболее востребованные услуги предоставляются, по крайней мере, на базовом уровне. Кое-где государственные учреждения расширили штат, ввели электронные очереди и повысили пропускную способность с учетом повышенного спроса на их сервисы. Но общий уровень доступа к услугам остается достаточно низким из-за отсутствия системного подхода к их предоставлению», – отмечается в отчете.

Напомним, в течение августа линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 283 тыс. 200 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – 964 тыс. человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 319 тыс. 200 человек.

* Сокращения: ВОТ – временно оккупированная территория

** В основу отчета положены данные, собранные на 5 КПВВ в июле 2019 года. Мониторы БФ «Право на защиту» опросили 1 059 совершеннолетних жителей ВОТ, пересекавших линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Опрос касался того, какими услугами они пользовались бы на или вблизи КПВВ, при каких условиях они бы это делали, и какие службы, по их мнению, обязательно должны присутствовать на КПВВ.

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