«Приватбанк» рассылает сообщения клиентам с неподконтрольного Донбасса о прохождении проверки

С начала сентября в средствах массовой информации появилась информация о том, что «Приватбанк» угрожает клиентам, зарегистрированным на неподконтрольной территории Украины, ограничить возможность работы с картами, если они не подтвердят свое место проживания на подконтрольной территории. Поступали такие сообщения и правозащитникам. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

«При этом логику в том, кому присылают подобные сообщения, а кому нет, удается найти не всегда. На обращение клиента, проживающего в Европе, на сайте “Минфин” официальный представитель “Приватбанка” сослался на Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", в частности, на необходимость “під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта… з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири)”», – говорится в сообщении.

При этом правозащитники отмечают, что, согласно п. 3 ст. 9 данного Закона, необходимость повторной идентификации клиента возникает, прежде всего, в случае подозрительных финансовых операций. Как разъясняют правозащитники, подозрительные финансовые операции – это когда возникает предположение, что «финансовая операция или ее участники, их деятельность или источники происхождения активов связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или связаны с совершением другого общественно опасного деяния, которое определено Уголовным кодексом Украины как преступление или за которое предусмотрены международные санкции».

«Обратите внимание, что на скрине выше никоим образом не разъясняется, какие именно операции кажутся банку подозрительными. Сообщение касается всех, кто зарегистрирован на определенных территориях», – отмечают правозащитники.

При этом в ответе на запрос от «Донбасс-SOS» относительно законности подобных проверок действительно «Приватбанк» сослался на Постановление Правления НБУ № 415 от 26.06.2015, где указан, в частности, такой «риск клиента»: 29) риск по географическому расположению государства регистрации клиента или учреждения (далее – географический риск) – риск, связанный с финансовыми операциями, если клиент ... имеет место пребывания, место жительства, местонахождение, место регистрации в государстве, что ... не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией криминальных доходов/финансированием терроризма, и/или к которым применены международные санкции.

«На всякий случай хотим напомнить “Приватбанку”, что Донбасс – это Украина, и довольно неожиданно, что государственный банк предполагает, что Украина “не исполняет рекомендации международных организаций в сфере борьбы с терроризмом”, не говоря про все остальное. Тем самым мы просим уважаемое руководство "Приватбанка" отказаться от идеи вводить дискриминационные и незаконные по сути ограничения для граждан Украины по географическому признаку», – говорится в сообщении.

Правозащитники рекомендуют гражданам, которые получили такие сообщения, в письменном виде обратиться к руководству «Привата» за разъяснениями: либо письмом на их официальный адрес для корреспонденции, либо публично на сайте «Минфин». Адрес для обращений на Национальный банк Украины можно найти здесь.

При этом правозащитники отмечают, что новым клиентам «Приватбанка» действительно придется пройти идентификацию. «При этом "справку, которая подтверждает статус резидента" НБУ указывал в качестве обязательной для открытия банковского счета для людей, зарегистрированных на ТОТ, еще в 2017 году, хотя конституционность такого требования остается под вопросом. Кроме того, согласно вышеуказанному закону, банк имеет право раз в год проверять, что ваши данные за последний год не изменились (ст.6, п.5, подп. 2), литера ґ)», – говорится в сообщении.

«В любом случае, согласно официальной позиции “Приватбанка”, даже если нас все-таки объявят террористами “в связи с географическим риском”, у нас останется возможность расплачиваться карточками в магазине и оплачивать коммуналку – речь пока идет только о блокировке функции переводов между счетами», – подытожили в «Донбасс-SOS».

Как сообщалось ранее, клиентам «Ощадбанка» поступают смс-сообщения об изменениях счетов в банке по международному стандарту IBAN.