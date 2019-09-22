Если развести войска в Золотом, линия обороны пройдет по центру города, – экс глава РГА

Следующей точкой разведения войск на Донбассе может стать город Золотое Луганской области, состоящий из пяти поселков, которые местные называют Карбонит, Родина, Стахановец, Марьевка и Партизанское. Именно здесь летом прошлого года Вооруженные силы Украины продвинулись вперед, заняли Золотое-4 и Катериновку в «серой зоне». Если развести войска в Золотом, линия обороны пройдет по центру города. Такое мнение в интервью «Радио Свобода» высказал экс глава военно-гражданской администрации Золотого и села Екатериновка (апрель 2018 сентябрь 2019) Константин Ильченко.

«Я надеюсь, что этого разведения не будет. Но если это произойдет, цитирую: "это будет беда". Там планируют отвести на 2-3 километра, то есть линия обороны будет проходить там же, где и военно-гражданская администрация. Это центр города», – пояснил он.

Он подчеркнул, что с отводом войск увеличивается площадь «серой зоны». «Там не будет украинского флага, а если не будет флага, то и не будет государства Украина. Там будут российские, украинские диверсионные группы, но жизнь там не будет. Там сразу пострадают те, кто вслух высказывал симпатии к Украине. Никакой социальной помощи там не будет», – отмечает Ильченко.

По его словам, в случае отвода на 2 км в «серой зоне» окажутся Хутор Вольный, Золотое-4, Екатериновка, Стахановец и часть Золотого. «Там уникальная ситуация, Золотое состоит из поселков вокруг шахт. Значительная часть будет в "серой зоне". Люди там говорят на украинском, любят Украину и сейчас мы с ними сделаем то, что сделали с Дебальцево. По минскому соглашениями Дебальцево это Украина, а мы его сдали. Это – измена», – подчеркнул он.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, по ситуации в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) видно, что разведение сил и средств имеет и позитив, и негатив. Демилитаризация региона – важна.

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