В ОБСЕ рассказали, как идет строительство обходного моста у Станицы Луганской

Украинская сторона продолжает проводить работы по строительству обходного моста у Станицы Луганской. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Так, днем 19 сентября наблюдатели видели, как 8 работников из подконтрольных правительству районов работали на бетонных основах с восточной стороны разрушенной части моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), разравнивая грунт и подготавливая фундамент для обходного моста. Наблюдатели видели три грузовика, подвозивших бетонные плиты и щебень для фундамента.
Утром 20 сентября наблюдатели видели, как 7 работников из подконтрольных правительству районов продолжали готовить фундамент, а также 5 работников, которые устанавливали придорожное ограждение на восточной стороне дороги. В течение дня команда СММ видела, как четверо работников устанавливали новые фонари вблизи разрушенной части моста. Когда они покинули район, члены патруля Миссии отметили, что была установлена металлическая конструкция первой южной опоры пешеходного обходного моста.
Примерно в 500 м к северу от разрушенной части моста наблюдатели видели 15 саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые проводили подготовительные работы для начала разминирования. Команда СММ также видела, что красно-белая лента, которая отделяет группы по разминированию из подконтрольных и неподконтрольных правительству районов была перемещена на 20–30 м южнее. Члены патруля Миссии видели 5 саперов ГСЧС, проводивших проверку участка шириной 30 м на восточной стороне дороги примерно в 500 м к северу от разрушенной секции моста, и 5 саперов ГСЧС у лесополосы ориентировочно в 150 м к востоку от разрушенной части моста.
Вблизи южного края разрушенной части моста наблюдатели также видели 8 членов незаконных вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК»4 ).
Читайте также:
- Перешел через пролом и упал на мосту: На КПП «Станица Луганская» умер мужчина
- На дороге возле КПВВ «Станица Луганская» установили фонари (Фото)
- Перешел через пролом и упал на мосту: На КПП «Станица Луганская» умер мужчина
- Начата укладка плиты фундамента временного моста у Станицы Луганской (Фото)
- Распространяется ложная информация о прекращении работы КПВВ «Станица Луганская», – ЛугОВГА
- За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн
- У Зеленского назвали дату открытия моста вблизи Станицы Луганской
- Ремонт дороги от КПВВ «Станица Луганская» до моста – в наиболее «горячей» стадии, – Комарницкий (Фото)
- Вблизи КПВВ «Станица Луганская» людям помогают пересечь «провал» на мосту (Фото)
- Успеть к ноябрю: В «ЛНР» показали, как ремонтируют свою часть моста у Станицы Луганской (Фото)
- Ремонт моста у Станицы Луганской: Украинские специалисты работали под разрушенной частью (Фото)
Комментарии