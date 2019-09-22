В ОБСЕ рассказали, как идет строительство обходного моста у Станицы Луганской

Украинская сторона продолжает проводить работы по строительству обходного моста у Станицы Луганской. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Так, днем 19 сентября наблюдатели видели, как 8 работников из подконтрольных правительству районов работали на бетонных основах с восточной стороны разрушенной части моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), разравнивая грунт и подготавливая фундамент для обходного моста. Наблюдатели видели три грузовика, подвозивших бетонные плиты и щебень для фундамента.

Утром 20 сентября наблюдатели видели, как 7 работников из подконтрольных правительству районов продолжали готовить фундамент, а также 5 работников, которые устанавливали придорожное ограждение на восточной стороне дороги. В течение дня команда СММ видела, как четверо работников устанавливали новые фонари вблизи разрушенной части моста. Когда они покинули район, члены патруля Миссии отметили, что была установлена металлическая конструкция первой южной опоры пешеходного обходного моста.

Примерно в 500 м к северу от разрушенной части моста наблюдатели видели 15 саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые проводили подготовительные работы для начала разминирования. Команда СММ также видела, что красно-белая лента, которая отделяет группы по разминированию из подконтрольных и неподконтрольных правительству районов была перемещена на 20–30 м южнее. Члены патруля Миссии видели 5 саперов ГСЧС, проводивших проверку участка шириной 30 м на восточной стороне дороги примерно в 500 м к северу от разрушенной секции моста, и 5 саперов ГСЧС у лесополосы ориентировочно в 150 м к востоку от разрушенной части моста.

Вблизи южного края разрушенной части моста наблюдатели также видели 8 членов незаконных вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК»4 ).

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