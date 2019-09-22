На территории бывшей дислокации НВФ «ЛНР» изъяли схрон с боеприпасами (Фото)

В городе Приволье (Луганская обл.) правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов при обследовании территории вокруг заброшенной шахты. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.
«Сотрудники Управления уголовного розыска вместе с работниками СБУ, взрывотехниками и сотрудниками Лисичанского отдела полиции на территории бывшей дислокации незаконного вооруженного формирования "Всевеликого войска Донского" так называемой "ЛНР" обнаружили ящик с боеприпасами», – написала она.
Так, по информации Погукай, следователями и экспертами с места происшествия изъяты два гранатомета, минометная мина 82 мм, два капсюля детонатора, две головные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, 30 подрывников мины МП255, 6 гранат, 4 запала и около 1500 патронов различного калибра. «Владелец смертоносных боеприпасов предусмотрительно накрыл их хламом, чтобы скрыть свое имущество от посторонних глаз», – отметила Погукай.
Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца изъятого.
Как сообщалось ранее, в Луганской области с начала года полицейские изъяли 25 схронов с боеприпасами, помешали 34 попыткам перемещения оружия и боеприпасов на мирную территорию Украины. Оружие изымалось из схронов, у торговцев оружием и при попытке пересылки и перевозки на мирную территорию Украины.
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