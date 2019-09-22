Пускают плохо, перед бокпостом бардак из-за перевозов: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на сегодня, днем 22 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Наталья: «10:35. Из Горловки перед полицией 20 авто»;
- Rolik: «11:59. На Майорске света так и нет»;
- Натали: «12:00 на Майорске пешая очередь огромная, автоочередь более 150. Это в сторону Горловки»;
- Rolik: «Движение слабое, света нет, работают на генераторе»;
- Виктория: «13:01. На Майорске работают на запасных генераторах только два модуля. Пускают плохо, так как перед бокпостом бардак из-за перевозов. Из Майорска в Горловку машин 120-130»;
- Наталья: «13:28. Из Горловки на нулевом днр машин 30, стоим уже 20минут без движения, даже не представляю, что на украинских творится. Свет на Майорске дали».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Валентин: «10:34. Каргил на Курахово общая начало спуска с моста»;
- Алексей: «11:44. Курахово сразу на заезд в обе стороны, Каргил в Донецк почти в балке»;
- Александр: «11:52. На Каргиле в Донецк движение есть, но машин много на заезд: приблизительно 60 шт»;
- Татьяна: «13:24. На Каргиле из Донецка 40 машин»;
- Александр: «13:39. Машин мало на Каргиле на выезд, не видно сколько. На заезд капец»;
- Руслан: «13:50. Каргил достаточно быстро пропускает авто»;
- Виктория: «14:04. На Каргиле из Донецка 40 машин»;
- Александр: «14:22. Каргил стал».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Александр: «11:30. На Еленовке в Украину 50 общей и все»;
- Сергей: «12:06. На Еленовке до первого туалета в сторону Мариуполя»;
- Bad: «12:15. Еленовка в Волноваху: от синего вагончика 30 машин»;
- Александр: «13:05. На Еленовке в Донецк 30 машин. Движение есть»;
- Svetlana: «13:28. Новотроицк на Донецк машин на проверку 5, пеших человек 100»;
- Юлия: «13:58. Еленовка в Украину 30 машин, пропускают хорошо»;
- Александр: «13:59. На Еленовке в Украину 40 общей, 5 льготы».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Юрий: «10:24. Никого. Авто 40 было с утра».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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