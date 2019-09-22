Пускают плохо, перед бокпостом бардак из-за перевозов: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 22 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Наталья: «10:35. Из Горловки перед полицией 20 авто»;

Rolik: «11:59. На Майорске света так и нет»;

Натали: «12:00 на Майорске пешая очередь огромная, автоочередь более 150. Это в сторону Горловки»;

Rolik: «Движение слабое, света нет, работают на генераторе»;

Виктория: «13:01. На Майорске работают на запасных генераторах только два модуля. Пускают плохо, так как перед бокпостом бардак из-за перевозов. Из Майорска в Горловку машин 120-130»;

Наталья: «13:28. Из Горловки на нулевом днр машин 30, стоим уже 20минут без движения, даже не представляю, что на украинских творится. Свет на Майорске дали».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Валентин: «10:34. Каргил на Курахово общая начало спуска с моста»;

Алексей: «11:44. Курахово сразу на заезд в обе стороны, Каргил в Донецк почти в балке»;

Александр: «11:52. На Каргиле в Донецк движение есть, но машин много на заезд: приблизительно 60 шт»;

Татьяна: «13:24. На Каргиле из Донецка 40 машин»;

Александр: «13:39. Машин мало на Каргиле на выезд, не видно сколько. На заезд капец»;

Руслан: «13:50. Каргил достаточно быстро пропускает авто»;

Виктория: «14:04. На Каргиле из Донецка 40 машин»;

Александр: «14:22. Каргил стал».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «11:30. На Еленовке в Украину 50 общей и все»;

Сергей: «12:06. На Еленовке до первого туалета в сторону Мариуполя»;

Bad: «12:15. Еленовка в Волноваху: от синего вагончика 30 машин»;

Александр: «13:05. На Еленовке в Донецк 30 машин. Движение есть»;

Svetlana: «13:28. Новотроицк на Донецк машин на проверку 5, пеших человек 100»;

Юлия: «13:58. Еленовка в Украину 30 машин, пропускают хорошо»;

Александр: «13:59. На Еленовке в Украину 40 общей, 5 льготы».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Юрий: «10:24. Никого. Авто 40 было с утра».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.