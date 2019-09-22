Суд рассмотрит ограничения на получение пенсий переселенцами только через Ощадбанк

В Окружном административном суде Киева было открыто производство в деле по иску к Кабмину об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц относительно получения пенсий и других выплат исключительно через «Ощадбанк». Подготовительное заседание пройдет 4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 4 декабря 2019 года», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что с соответствующим иском к Кабинету министров Украины обратился заместитель прокурора Автономной Республики Крым.
В частности, истец обжалует п. 1 Постановления КМУ «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» в части, касающейся выплат пенсий, пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, полагающихся указанным лицам, через счета и сеть учреждений ПАО "Державний ощадний банк України"».
Как считает истец, определение «Ощадбанка» единственным банком для проведения социальных выплат ВПЛ не соответствует ст. 1 Протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод, положениям закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и нарушает принципы гражданского законодательства на свободу договора и выбор контрагента.
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