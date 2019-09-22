Не явились в 3-дневный срок: Супругов-переселенцев лишили пенсии, но они смогли вернуть выплату

В Ровно супругов-переселенцев из временно неподконтрольного украинской власти Луганска лишили пенсии из-за того, что те определенное время отсутствовали дома. Добиться справедливости в суде супругам помогла адвокат.

Александр и Валентина Галич известные в Украине ученые. С началом боевых действий на Донбассе пенсионеры вынуждены были покинуть родительский дом в Луганске и переехали в Ровно. Здесь обустроили жизнь фактически «с нуля» и получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Один раз, отправившись в Луганск за вещами, по возвращении супруги узнали, что не будут получать пенсию, потому как в 3-дневный срок не пришли в фонд социальной защиты для физической идентификации личности.

Супруги пытались связаться с управлением труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по телефону, но все бесполезно. «Ни начальник, ни заместитель на телефонные звонки не отвечали. Та сотрудница, которая, очевидно, оставила записку, сказала: "Я ничего не знаю, если вы в течение трех дней не появитесь, вы будете лишены пенсии"», – рассказал Александр.

Когда обращались в управление Пенсионного фонда, супруги отмечали, что временно выезжали из города, но по независящим от них причинам не могли вернуться в трехдневный срок. В управлении пенсионерам посоветовали только написать заявления и ждать восстановления пенсий через 2 месяца, но деньги за предыдущие месяцы им не будут возвращены. Тогда супруги пришли за помощью к юристам в центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

При помощи юриста супругам выплатили пенсию. По словам адвоката Екатерины Панчелюги, таких дел на самом деле много, но так же часто граждане просто не обращаются за помощью. «Мы смогли добиться реальной выплаты пенсии. Не просто решения суда, которое хорошо, что оно есть, но это не выплаченная пенсия. А дело в том, что даже до вступления в законную силу решения по делу Александра Андреевича ему уже выплатили деньги. На втором судебном заседании просто пришла представитель Пенсионного фонда и сказала, что ему уже выплачена пенсия», – сказала она.

Как сообщалось ранее, ПФУ проигнорировал 90% судейских решений, которые обязали ведомство выплатить пенсионную задолженность переселенцам. Всего по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг ПФУ составил 600 млн грн. По данным БФ «Право на защиту», по состоянию на сегодня более 40 человек умерли, так и не дождавшись выполнения территориальными органами ПФУ судебных решений в их пользу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Сфера-ТВ»

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