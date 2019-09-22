Шойгу заявил, что не может себе представить полномасштабную войну России против Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не видит опасности прямого военного столкновения между армиями России и Украины. Об этом он рассказал в интервью «МК».
«Даже думать об этом не хочу», – сказал он, отвечая на вопрос о существовании опасности прямого военного столкновения между армиями России и Украины.
При этом он отметил, что «когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше».
Также Шойгу добавил, что украинцы и россияне – братский народ и него самого есть родственные связи с Украиной.
«Украинцы – братский народ. Мои родственники по линии мамы – из Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. Из Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов (после переименования Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», – резюмировал он.
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