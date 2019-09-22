Ремонт моста: НВФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений (Фото)

Украинская сторона продолжает проводить подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
В частности, силы и средства ООО «Укртрансмост» проводят работы в районе 7, 8 опоры левой стороны моста, с возложения бетонных плит под фундамент временного (обходного) моста, установку металлоконструкций под опоры временного (обходного) моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста.
Представители ГП «Станично-Луганского райавтодора» осуществляют ремонтные работы по уборке обочины и устанавливают тросовые ограждения.
Также стоит отметить, что на украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению.
«Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста и обратила внимание, что незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, осуществляющий постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК, не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)», – говорится в сообщении.
Напомним, восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.
Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября. За его восстановлением можно наблюдать онлайн.
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