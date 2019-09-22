Жители неподконтрольного Донбасса рассказали, какие службы обязательно должны быть на КПВВ (Инфографика)

Жители временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, которые путешествуют на подконтрольную территорию через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), в большинстве считают необходимым присутствие медицинских работников на КПВВ. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом исследовании «Восстановление социальных связей жителей ВОТ* через улучшение доступа к наиболее востребованным сервисам»** Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

«Путников спросили о желаемых и необходимых сервисах КПВВ. Абсолютно необходимым подавляющее большинство респондентов считает присутствие медицинских работников», – говорится в отчете.

Банковские услуги опережают охрану правопорядка.

Следующие по значимости – государственные учреждения:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН);

Государственная миграционная служба (ГМС)

Государственная регистрация актов гражданского состояния (ГРАГС).

А также юридические услуги (нотариус, юрист).

«Психологическая помощь и другие административные услуги (СЦ МВД) на КПВВ, скорее всего, как считают путники, не нужны», – уточняется в отчете.

Дополнительно среди услуг, которые они хотели бы получать на КПВВ, жители неподконтрольных территорий отмечали:

почта;

интернет (Wi-Fi);

обмен валют;

железнодорожные кассы.

Для увеличения – кликните на изображение

Как сообщалось ранее, жители неподконтрольного Донбасса в основном путешествуют на подконтрольную территорию для получения государственных и административных услуг, к которым не имеют доступа в месте проживания, а также почтовых, банковских услуг, приобретения товаров.

Напомним, по словам представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского, на всех КПВВ в Донецкой области не обеспечено на должном уровне оказание медицинской помощи.

* Сокращения: ВОТ – временно оккупированная территория

** В основу отчета положены данные, собранные на 5 КПВВ в июле 2019 года. Мониторы БФ «Право на защиту» опросили 1059 совершеннолетних жителей ВОТ, пересекавших линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Большинство опрошенных составляли женщины (58,7% против 41,3% мужчин). Более половины опрошенных (54%) – старше 60 лет. Опрос касался того, какими услугами они пользовались бы на или вблизи КПВВ, при каких условиях они бы это делали, и какие службы, по их мнению, обязательно должны присутствовать на КПВВ.

Читайте также: