Жители неподконтрольного Донбасса рассказали, какие службы обязательно должны быть на КПВВ (Инфографика)

Жители временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, которые путешествуют на подконтрольную территорию через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), в большинстве считают необходимым присутствие медицинских работников на КПВВ. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом исследовании «Восстановление социальных связей жителей ВОТ* через улучшение доступа к наиболее востребованным сервисам»** Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.
«Путников спросили о желаемых и необходимых сервисах КПВВ. Абсолютно необходимым подавляющее большинство респондентов считает присутствие медицинских работников», – говорится в отчете.
Банковские услуги опережают охрану правопорядка.
Следующие по значимости – государственные учреждения:
- Пенсионный фонд Украины (ПФУ);
- Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН);
- Государственная миграционная служба (ГМС)
- Государственная регистрация актов гражданского состояния (ГРАГС).
А также юридические услуги (нотариус, юрист).
«Психологическая помощь и другие административные услуги (СЦ МВД) на КПВВ, скорее всего, как считают путники, не нужны», – уточняется в отчете.
Дополнительно среди услуг, которые они хотели бы получать на КПВВ, жители неподконтрольных территорий отмечали:
- почта;
- интернет (Wi-Fi);
- обмен валют;
- железнодорожные кассы.
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Как сообщалось ранее, жители неподконтрольного Донбасса в основном путешествуют на подконтрольную территорию для получения государственных и административных услуг, к которым не имеют доступа в месте проживания, а также почтовых, банковских услуг, приобретения товаров.
Напомним, по словам представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского, на всех КПВВ в Донецкой области не обеспечено на должном уровне оказание медицинской помощи.
* Сокращения: ВОТ – временно оккупированная территория
** В основу отчета положены данные, собранные на 5 КПВВ в июле 2019 года. Мониторы БФ «Право на защиту» опросили 1059 совершеннолетних жителей ВОТ, пересекавших линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Большинство опрошенных составляли женщины (58,7% против 41,3% мужчин). Более половины опрошенных (54%) – старше 60 лет. Опрос касался того, какими услугами они пользовались бы на или вблизи КПВВ, при каких условиях они бы это делали, и какие службы, по их мнению, обязательно должны присутствовать на КПВВ.
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